Ascolti TV | Sabato 16 luglio 2022. La replica di The Voice Senior (16.4%) batte quella de Lo Show dei Record (12.4%). Superman & Lois parte dal 6%

Nella serata di ieri, Sabato 16 luglio 2022, su Rai1 la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.790.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale 5 Guinness – Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.184.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 La Follia viene dal Passato è stato seguito da 870.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Superman & Lois ha intrattenuto 648.000 spettatori (6%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video 466.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Serafino totalizza un a.m. di 537.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 L'Uomo della Pioggia ha registrato un ascolto.

