Aerei, altra giornata di scioperi: centinaia di cancellazioni e di ritardi (Di domenica 17 luglio 2022) commenta Caos senza tregua nel trasporto aereo , con l'ennesima domenica nera per chi doveva viaggiare a causa di uno sciopero di quattro ore, dalle 14 alle 18, delle compagnie aeree low cost e dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 luglio 2022) commenta Caos senza tregua nel trasporto aereo , con l'ennesima domenica nera per chi doveva viaggiare a causa di uno sciopero di quattro ore, dalle 14 alle 18, delle compagnie aeree low cost e dei ...

Pubblicità

News24_it : Aerei, altra giornata di scioperi: rischio caos per lo stop dei controllori di volo | In Europa un agosto da bollin… - CDNewsCalabria : Sciopero aerei, si fermano le compagnie low cost. Altra giornata nera per i trasporti - infoitinterno : Estate rovente - Sciopero aerei, si fermano le compagnie low cost. Altra giornata nera per i trasporti - LaCnews24 : Sciopero aerei, si fermano le compagnie low cost. Altra giornata nera per i trasporti - la_staxy : RT @Ucrainarussia: ??#Aerei, altra giornata di #scioperi: rischio caos per lo stop dei controllori di volo In Europa un agosto da bollino ne… -