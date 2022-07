Ultime Notizie – Crisi governo, asse Salvini-Berlusconi per strategia comune (Di sabato 16 luglio 2022) Il centrodestra di governo affronterà con una strategia comune la Crisi del governo Draghi dopo le dimissioni del premier. E’ quanto sarebbe emerso dalla telefonata di oggi tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per fare il punto della situazione politica dopo lo strappo dei ‘contiani’. Si rinnova, dunque, l’asse Lega-Fi, tant’è che fonti leghiste assicurano che i due leader confermano la piena sintonia. In questi giorni di grande tensione politica il segretario del Carroccio e l’ex premier si stanno sentendo anche più volte. Ancora nulla è stato deciso ma la prossima settimana, forse lunedì mattina, il Cav e il numero uno di via Bellerio potrebbero vedersi a Villa La Certosa, il buen retiro sardo dell’ ex premier. Sia Berlusconi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) Il centrodestra diaffronterà con unaladelDraghi dopo le dimissioni del premier. E’ quanto sarebbe emerso dalla telefonata di oggi tra Matteoe Silvioper fare il punto della situazione politica dopo lo strappo dei ‘contiani’. Si rinnova, dunque, l’Lega-Fi, tant’è che fonti leghiste assicurano che i due leader confermano la piena sintonia. In questi giorni di grande tensione politica il segretario del Carroccio e l’ex premier si stanno sentendo anche più volte. Ancora nulla è stato deciso ma la prossima settimana, forse lunedì mattina, il Cav e il numero uno di via Bellerio potrebbero vedersi a Villa La Certosa, il buen retiro sardo dell’ ex premier. Sia...

