Travolto da una mietitrebbia, muore un 71enne (Di sabato 16 luglio 2022) Incidente mortale nelle campagne del pescarese. Un 71enne di Abbateggio, che si trovava nei suoi campi nella Valle Giumentina, è deceduto dopo essere stato Travolto da una mietitrebbia. Dopo una chiamata arrivata al 118 sul luogo è... Leggi su today (Di sabato 16 luglio 2022) Incidente mortale nelle campagne del pescarese. Undi Abbateggio, che si trovava nei suoi campi nella Valle Giumentina, è deceduto dopo essere statoda una. Dopo una chiamata arrivata al 118 sul luogo è...

Pubblicità

Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - benzinazero : Come i giornali descrivono gli incidenti stradali: ennesimo ciclista protagonista, travolto da auto a guida autonom… - ekuonews : Muore un 71enne travolto da una mietitrebbia - allessor73 : RT @La_manina__: Insomma abbiamo visto che fine fanno i sovranisti: Trump ha chiuso il suo mandato tentando un colpo di stato; #BorisJohnso… - DarioOirad89 : Ma,oltre che per Serena, anche per il povero carrozziere e l’onesto brigadiere Tuzi, travolto dal senso di colpa, a… -