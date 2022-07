The Rock incorona Montez Ford: “Lo adoro, è un pacchetto completo” (Di sabato 16 luglio 2022) Gli Street Profit hanno raggiunto un livello di popolarità molto alto e tanti meritati successi dopo anni di gavetta di entrambi i componenti, Angelo Dawkins e Montez Ford. Nonostante siano uno dei team al top della categoria, rimbalzano da un po’ di tempo a questa parte le voci di un’imminente split del duo in favore di un push in singolo per Montez Ford, il quale può vantare una lunga schiera di estimatori, ed uno di loro è… il più grande! Parole importanti Parlando con Entertainment Tonight, The Rock ha parlato di Montez Ford, definendolo un pacchetto completo. Ford non ha mai nascosto quanto Rocky sia stato importante per la sua carriera, e il People’s Champion ha contraccambiato con ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 16 luglio 2022) Gli Street Profit hanno raggiunto un livello di popolarità molto alto e tanti meritati successi dopo anni di gavetta di entrambi i componenti, Angelo Dawkins e. Nonostante siano uno dei team al top della categoria, rimbalzano da un po’ di tempo a questa parte le voci di un’imminente split del duo in favore di un push in singolo per, il quale può vantare una lunga schiera di estimatori, ed uno di loro è… il più grande! Parole importanti Parlando con Entertainment Tonight, Theha parlato di, definendolo unnon ha mai nascosto quantoy sia stato importante per la sua carriera, e il People’s Champion ha contraccambiato con ...

