TALE E QUALE SHOW 2022: CARLO CONTI E IL CAST UFFICIALE DELLO SHOW DI RAI1 (Di sabato 16 luglio 2022) CARLO CONTI ha chiuso il CAST di TALE e QUALE SHOW, al via su RAI1 venerdì 30 settembre in prima serata. Al suo fianco la super giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. TALE E QUALE CAST 2022: IL CAST Antonino Spadaccino Gilles Rocca Claudio Lauretta Andrea Dianetti Valeria Marini Alessandra Mussolini Elena Ballerini Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) Valentina Persia Samira Lui A loro si aggiunge, come svela Tv Sorrisi e Canzoni in anteprima, il “ripetente” Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli come coach. Leggi su bubinoblog (Di sabato 16 luglio 2022)ha chiuso ildi, al via suvenerdì 30 settembre in prima serata. Al suo fianco la super giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.: ILAntonino Spadaccino Gilles Rocca Claudio Lauretta Andrea Dianetti Valeria Marini Alessandra Mussolini Elena Ballerini Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) Valentina Persia Samira Lui A loro si aggiunge, come svela Tv Sorrisi e Canzoni in anteprima, il “ripetente” Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli come coach.

Pubblicità

bolymasala : rousseau cannavaux a tale e quale indovinate chi guarderà la rai quest'anno solo per vedere il remake di HO SCELTO DI ESSERE LIBERAAAEEE - bubinoblog : TALE E QUALE SHOW 2022: CARLO CONTI E IL CAST UFFICIALE DELLO SHOW DI RAI1 - Willi_Shake_01 : @GifeMaty @davidefaraone Ormai non sono più necessari ed utili al progetto !!! Son bruciati, per tale motivo li sos… - ocus_pocus_ : l'irrilevanza del gfvip6 si facevano i nomi di quasi tutti e poi neache uno è riuscito ad entrare a tale e quale - MasterAb88 : @Alessan99674341 No, Candela dice vittoria sicura di Tale e quale -