Sardegna, Regione nomina il cda Ersu: erano a rischio blocco 8000 borse di studio. Studenti: "Abbiamo vinto, ora non abbassare guardia" (Di sabato 16 luglio 2022) Habemus Cda Ersu. Fumata bianca per il consiglio di amministrazione dell'Ersu (Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario) di Cagliari nominato nella serata di giovedì 14 luglio dalla giunta regionale del presidente Christian Solinas. Il nuovo presidente è il chirurgo Cosimo Ghiani, ex componente (con due mandati all'attivo) dello stesso ente del diritto allo studio. Si potrebbe dire una tempistica da film se non si tenesse in conto che venerdì, poco dopo la nomina, gli Studenti cagliaritani hanno protestato sotto il palazzo del Consiglio regionale della Sardegna dopo mesi di battaglie per delle nomine, tra presidente del cda e revisori dei conti, che rischiavano di bloccare borse di studio e alloggi per ...

