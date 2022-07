Rania di Giordania, svelata la dieta a cui deve il suo fisico mozzafiato (Di sabato 16 luglio 2022) Come fa la meravigliosa Rania di Giordania ad essere sempre così in forma? Tutto merito di questa dieta miracolosa che segue ormai da tempo Probabilmente è una delle poche certezze sulla terra: la sovrana Rania di Giordania è probabilmente la donna più carismatica ed affascinante sulla faccia della terra. La sua infinita classe, infatti, non L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 16 luglio 2022) Come fa la meravigliosadiad essere sempre così in forma? Tutto merito di questamiracolosa che segue ormai da tempo Probabilmente è una delle poche certezze sulla terra: la sovranadiè probabilmente la donna più carismatica ed affascinante sulla faccia della terra. La sua infinita classe, infatti, non L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

vogue_italia : Sarà il royal weeding più spettacolare dell'anno nel mondo islamico: la principessa Iman, figlia di Rania di Giorda… - vogue_italia : Sapete che cos'è il coat dress? Per scoprirlo guardate il look di Rania di Giordania ?? - DonnaGlamour : Chi è Iman di Giordania, la principessa che calca le orme della madre Rania - angiuoniluigi : RT @fanpage: La regina Rania di Giordania ha annunciato su Instagram che la figlia, Iman, sta per sposarsi. Sono due gocce d'acqua ?? https… - fanpage : La regina Rania di Giordania ha annunciato su Instagram che la figlia, Iman, sta per sposarsi. Sono due gocce d'acq… -