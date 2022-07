Pompe di benzina stravolte: scatta la discesa, occhio ai 200 euro... (Di sabato 16 luglio 2022) Prosegue la discesa sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel che hanno chiuso ieri ancora in calo, arrivano nuovi movimenti al ribasso sui prezzi raccomandati: oggi è Eni a tagliare di 2 centesimi entrambi i carburanti. Continua quindi l'assestamento al ribasso dei prezzi alla pompa di benzina e diesel. Sempre in salita invece i prezzi medi del metano auto. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 14 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,009 euro/litro (2,013 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,989 e 2,015 euro/litro (no logo 2,006). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,964 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Prosegue lasulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali die diesel che hanno chiuso ieri ancora in calo, arrivano nuovi movimenti al ribasso sui prezzi raccomandati: oggi è Eni a tagliare di 2 centesimi entrambi i carburanti. Continua quindi l'assestamento al ribasso dei prezzi alla pompa die diesel. Sempre in salita invece i prezzi medi del metano auto. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 14 luglio, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 2,009/litro (2,013 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,989 e 2,015/litro (no logo 2,006). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,964 ...

