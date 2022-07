Pinamonti ha scelto l’Atalanta | la formula e tutti i dettagli

(Di sabato 16 luglio 2022)ha: sconto e recompra per l’Inter. Idella trattativa tra i due club per l’attaccante azzurrohanonostante Salernitana e soprattutto Monza e Sassuolo abbiano cercato di fargli cambiare idea negli ultimi giorni. Lui, però, ha atteso (forte anche del fatto che era già impostato un accordo di massima con i nerazzurri per un contratto fino al 2027) che si sciogliessero i due nodi che ancora bloccavano il suo trasferimento. Il primo era relativo al fatto cheaccettasse la clausola di riacquisto che l’Inter ha voluto inserire nella trattativa e, alla fine, si dovrebbe essere trovata un’intesa legata anche allo sconto sui 20 milioni inizialmente chiesti dall’Inter per il ...

Pubblicità

FcInterNewsit : TS - Pinamonti ha scelto l'Atalanta: accordo fino al 2027. La Dea accetta la recompra dell'Inter - Dome689 : RT @FcInterNewsit: TS - Pinamonti ha scelto l'Atalanta: accordo fino al 2027. La Dea accetta la recompra dell'Inter - ArenaSportiva1 : ??#Pinamonti ha scelto l'#Atalanta nonostante il corteggiamento del #Monza. Con lui, accordo fino al 2027. I bergama… - coraline222222 : RT @fcin1908it: Pinamonti ha scelto l’Atalanta. Accordo con l’Inter: sì allo sconto e alla recompra - ABuxheli : RT @FcInterNewsit: TS - Pinamonti ha scelto l'Atalanta: accordo fino al 2027. La Dea accetta la recompra dell'Inter -

hal'Atalanta: sconto e recompra per l'Inter. I dettagli della trattativa tra i due club per l'attaccante azzurrohal'Atalanta nonostante Salernitana e soprattutto ...Bologna su Ilicic Stando alle indiscrezioni,avrebbedi sposare la causa dell'Atalanta declinando le proposte di Sassuolo, che dovrà rimpiazzare Scamacca, e Monza, che sta per ...Andrea Pinamonti, di rientro dal prestito all'Empoli, ha scelto di rimanere in nerazzurro, non all'Inter ma all'Atalanta.Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione estiva. Pinamonti avrebbe scelto i bergamaschi. Elia va al Palermo.