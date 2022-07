Letta al segretario del Psi: “Siamo in un casino incredibile, hai scelto di proposito la data del congresso?” (Di sabato 16 luglio 2022) “Dobbiamo agire, assieme, perché Siamo dentro questo casino incredibile“. Lo ha detto Enrico Letta, dal palco del congresso del Partito socialista italiano. “Quando hai scelto questa data per il congresso non credo sapessi a cosa saremmo andati incontro”, ha aggiunto scherzando Letta, rivolgendosi a Vincenzo Maraio, segretario del Psi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) “Dobbiamo agire, assieme, perchédentro questo“. Lo ha detto Enrico, dal palco deldel Partito socialista italiano. “Quando haiquestaper ilnon credo sapessi a cosa saremmo andati incontro”, ha aggiunto scherzando, rivolgendosi a Vincenzo Maraio,del Psi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi Governo, Letta: "Draghi continui". Salvini: "Minacce le lascio ai signori del No" In attesa di mercoledì, giornata cardine per conoscere il futuro politico dell'Italia, i leader di partito lanciano nuovi appelli per superare la crisi. Lo fa il segretario del Pd, Enrico Letta, che oggi dice: 'Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi, perché questo cammino continui'.

Crisi governo: Letta, se elezioni il 25/9 Pd pronto a combattere
Milano, 16 lug. (LaPresse) - "Spero che le elezioni non siano il 25 settembre ma nel mese di aprile. Ma se saranno il 25 settembre, non ci saremo pronti a combattere".