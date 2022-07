La partenza di Rabiot svela le carte | “Pronti per un viaggio in Est Europa” Video

(Di sabato 16 luglio 2022) Uno dei giocatori più negativi in questi anni alla Juve è stato il francese Adrienche non ha mai potuto far vedere la sua classe. La Juventus ha bisogno di rinnovare e non poco il centrocampo, per questo motivo Adrienè sicuramente uno di quelli che è pronto a fare le valigie, ma alla fine il francese può essere considerato determinante per poter far arrivare a Torino un giocatore che sarebbe davvero entusiasta dell’approdo in bianconero. LaPresseQuando si acquista un giocatore a parametro zero il rischio di arrivare a un elemento totalmente insignificante e di poco valore è sempre molto alto, altrimenti scatterebbe chiaramente nella testa della società precedente la voglia di poter rinnovare in tutti i modi il proprio contratto. Certamente la storia della Juventus insegna che in tantissimi occasioni attraverso questa particolare formula ...

Calciomercato Juventus, proseguono le manovre in casa bianconera per rimpolpare la difesa: Arthur entra nell'affare. Dopo essersi presentata ai nastri di partenza della sessione estiva di calciomercato con il doppio colpo Pogba - Di Maria, in casa Juventus è tempo di meditare sulle prossime mosse. La sua dolorosa partenza infatti non è mai stata davvero rimpiazzata dalla squadra bianconera che ... Oggi con McKennie, Rabiot, Arthur, Zakaria e Locatelli non sarebbe di certo la stessa cosa e per ... Cessioni Juventus: tutto fermo per Arthur e Rabiot Tra i partenti c'è anche Arthur ... per fare spazio ad un eventuale nuovo terzino. Difficile la partenza di Moise Kean in attacco: la situazione ...