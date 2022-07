I soldi degli sceicchi non sono sempre una fortuna Gli inferi del Malaga

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 luglio 2022) Quando Joaquín tocca il pallone al limite dell’area del Borussia Dortmund il Muro Giallo viene colto da una visione collettiva. Tutti sanno già come andrà a finire quell’azione. Anche se l’esterno del Málaga ha sei giocatori avanti a sé. Anche se per far gol da quella posizione servirebbe un miracolo. Lo spagnolo si apre un varco con il destro, si allarga verso sinistra, tira in porta col mancino. La conclusione non è violenta, ma non importa. Perché il pallone rotola in quella terra di nessuno compresa fra il palo e la mano aperta di Weidenfeller. È il gol più importante della storia del club andaluso. Perché in quella sera del 9 aprile 2013 il Málaga si porta avanti 0-1 al Signal Iduna Park. Si giocano i quarti di finale di Champions League, un traguardo inimmaginabile per una debuttante. E dopo il pareggio con gli occhiali ottenuto a La Rosaleda, ora i biancoblù si sentono con un ...