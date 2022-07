Gazzetta – Satriano | “Empoli ideale per me Ho parlato con Vecino e…”

(Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 18:45:55 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: Dopo l’arrivo in prestito dall’Inter nell’affare che ha portato in nerazzurro Asllani, Martinsi è presentato così all’Dopo l’arrivo in prestito dall’Inter nell’affare che ha portato in nerazzurro Kristjan Asllani, Martinsi è presentato così all’: Haicon il tuo ex compagnoprima di venire qui? “Hocon, lui habenissimo di. Ci è stato un anno e gli è piaciuto molto, per cui ho avuto la certezza di venire qui”. Come va l’intesa con i compagni? “Molto bene, siamo una grande squadra, stiamo lavorando bene, manca ...

Pubblicità

Ciro_Marvel : @Gazzetta_it Ed ecco che si svegliano gli indignati che non hanno mai detto mezza parola sulle leccate a Satriano ed Esposito... -

La Gazzetta dello Sport

Ed è per questo che l'Inter ha deciso di puntare su di lui, investendo subito 4 milioni per il prestito oneroso (più il prestito di) e poi impegnandosi con l'obbligo di riscatto fissato a ...... quindi al netto di tutti quei giocatori rientrati dai vari prestiti e destinati a ripartire (come i vari Lazaro, Dalbert e Salcedo) o già ripartiti (come Esposito,e Vanheusden), nell'... Calciomercato Inter, Satriano all'Empoli in prestito come Pinamonti Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...normale che i carichi siano alti e per caratteristiche non tutti i giocatori sono uguali, bisogna dare tempo a calciatori come Destro, Satriano, Marin. A livello tecnico li ho visti già inseriti bene, ...