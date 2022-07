Dimissioni Draghi, Di Maio: “Se cade governo, elezioni 25 settembre” (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mercoledì ci sarà questo momento di confronto con il Parlamento. Se mercoledì non ci sono le condizioni, entro venerdì-sabato le Camere si sciolgono e si va votare intorno al 25 settembre”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al congresso del Psi. “Questo -ha aggiunto- non è un problema per i partiti”, che “nascono, crescono e muoiono anche attraverso il rito elettorale. Il problema non è per i partiti, il problema è per il Paese. Il Parlamento sciolto non potrà approvare le riforme del fisco e della concorrenza e questo significa perdere una parte dei fondi del Pnrr”. “Se salta il governo Draghi – ha insistito il titolare della Farnesina – salta il tetto massimo al prezzo del gas europeo, perchè il presidente Draghi è stato il promotore di questa ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mercoledì ci sarà questo momento di confronto con il Parlamento. Se mercoledì non ci sono le condizioni, entro venerdì-sabato le Camere si sciolgono e si va votare intorno al 25”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo al congresso del Psi. “Questo -ha aggiunto- non è un problema per i partiti”, che “nascono, crescono e muoiono anche attraverso il rito elettorale. Il problema non è per i partiti, il problema è per il Paese. Il Parlamento sciolto non potrà approvare le riforme del fisco e della concorrenza e questo significa perdere una parte dei fondi del Pnrr”. “Se salta il– ha insistito il titolare della Farnesina – salta il tetto massimo al prezzo del gas europeo, perchè il presidenteè stato il promotore di questa ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Perché Draghi vuole lasciare (al più presto) Palazzo Chigi ?? - direzioneprc : Salutiamo con sollievo le dimissioni di #Draghi, un presidente che non ci mancherà. Ci preoccupa solo che ci ripens… - AlexBazzaro : #Guerini (PD): 'Salvini dimostri di non essere al Papeete.' Guerini è confuso, e voglio aiutarlo. Chi non ha votat… - IacobellisT : DIMISSIONI DRAGHI, CONTE PRONTO AL RIBALTONE? SBUCA L'ALLEATO A SOPRESA ? IL PRESAGIO CRAC DI BECCHI' - IacobellisT : DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO' -