"Così ho salvato i Bronzi di Riace": parla il prof che guidò l'ultimo recupero delle statue scoperte nel mare della Calabria cinquant'anni fa

I Bronzi di Riace compiono 50 anni. O meglio: le due statue bronzee rinvenute a circa 8 metri di profondità dal sub Stefano Mariottini nel Mar Jonio di fronte a Riace Marina, in provincia di Reggio Calabria, effettivamente dovrebbero avere un'età di poco meno di 2500 anni, ma la loro scoperta risale al 16 agosto 1972, cioè mezzo secolo fa. Oggi la coppia di sculture si trova – e si fa ammirare – nel Museo nazionale di Reggio Calabria, dove sono tornate nel 2013, dopo il secondo intervento di restauro che si svolse a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, poiché il museo nel frattempo era anch'esso in ristrutturazione. Una volta "ripescati", nella seconda metà degli anni Settanta del Novecento furono ...

