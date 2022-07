(Di sabato 16 luglio 2022) . Le parole del difensore classe 2002 Matteoha parlato in conferenza stampa alla sua presentazione da nuovo calciatore del Bologna. Ecco le parole dell’ex difensore dell’Imolese: «diqui, ladel Bologna è stata una grande sorpresa che non mi, anche se sapevo già da gennaio che ero osservato. Laa luglio è stata un piccolo coronamento di un sogno. In queste due settimane sto capendo tanto, giàdi più rispetto a quello che si può apprendere nelle categorie inferiori. Al Milan ho imparatosotto l’aspetto della disciplina,altresìdell’esperienza all’Imolese, un ambiente adulto da cui ho imparato ...

Angeli: «Sono molto contento di essere qui. Non mi aspettavo la chiamata del Bologna…». Le parole del difensore classe 2002 Matteo Angeli ha parlato in conferenza stampa alla sua presentazione da nuovo calciatore del Bologna.