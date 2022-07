Agente Politano | “Napoli? Non è detto che resti”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 luglio 2022) Intervenuto a Radio KissKiss, Mario Giuffredi, procuratore di, Mario Rui e Di Lorenzo, ha parlato del futuro dell’attaccante azzurro, al centro di numerose voci di mercato. Perché sono a Dimaro? “Sono venuto qui per parlare con la società, con il mister e con. Lui è un ragazzo serio, sa cosa deve fare e lavorerà. Credo che al 50% resta al, al 50% va via. Siamo distanti in questo momento dalla fase importante del mercato e dalla richiesta che ilvorrebbe per cederlo. FOTO: Getty – Di Lorenzo“Di Lorenzo capitano? “La fascia è da Libro Cuore. Poi ha reso felice anche me: da napoletano sono felice. Rinnovo? Aspettiamo il presidente. L’aria intorno a lui è molto buona. Per lui e Mario Rui non ci sono problemi, con De Laurentiis c’è un ...