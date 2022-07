Tra raid e allarmi aerei | la nuova notte di guerra in Ucraina 

Pubblicità

Difesa e Sicurezza

Guerra in Ucraina , le notizie del 15 luglio. Il bilancio delrusso a Vinnytsia , nell'ovest dell'Ucraina, è pesantissimo: almeno 23 morti,cui 3 bambini, e oltre 90 feriti. Mosca quindi non sembra fermarsi al Donbass. Da Zelensky intanto è arrivata l'...Ore 15:41 -russo su Kramatorsk Media locali hanno riferito di un importante bombardamento contro la città di Kramatorsk, una delle più importantiquelle rimaste in mano ucraina nel Donbass. ... Nigeria, cresce il nervosismo tra le forze di sicurezza dopo il raid ISWAP a Kuje Diverse esplosioni in tante regioni, allerte aeree anche nella capitale: sul campo poche avanzate di entrambe le parti, la battaglia prosegue sui cieli ...La scorta di un vip ha sparato contro un Keke che si era avvicinato troppo al convoglio. Si temono nuovi attentati pro-ISIS dopo l’attacco al carcere.