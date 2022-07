Spezia, Nikolaou: «Con Gotti stiamo creando un ottimo rapporto» (Di venerdì 15 luglio 2022) Spezia, Le parole di Dimitrios Nikolaou su Luca Gotti: «Una persona tranquilla con cui stiamo creando un ottimo rapporto» Dimitrios Nikolaou ha parlato dal ritiro dello Spezia in Valgardena del rapporto col nuovo allenatore dei liguri, Luca Gotti. Di seguito le sue parole alla Nazione. GRUPPO E Gotti –«Il gruppo è in gran parte quello dell’anno scorso. Io sto bene. Sono chiaramente stanco ma il mio corpo sta tornando ai livelli dell’anno scorso se non meglio. Gotti? È una persona molto tranquilla, stiamo instaurando un bel rapporto». PREPARAZIONE – «Ci stiamo allenando molto bene, dobbiamo continuare in questo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022), Le parole di Dimitriossu Luca: «Una persona tranquilla con cuiun» Dimitriosha parlato dal ritiro delloin Valgardena delcol nuovo allenatore dei liguri, Luca. Di seguito le sue parole alla Nazione. GRUPPO E–«Il gruppo è in gran parte quello dell’anno scorso. Io sto bene. Sono chiaramente stanco ma il mio corpo sta tornando ai livelli dell’anno scorso se non meglio.? È una persona molto tranquilla,instaurando un bel». PREPARAZIONE – «Ciallenando molto bene, dobbiamo continuare in questo ...

