Pubblicità

telodogratis : Spadea (Asl Rm1): “2.500 fragili immunizzati contro l’herpes zoster dal 2014” - LocalPage3 : Spadea (Asl Rm1): '2.500 fragili immunizzati contro l'herpes zoster dal 2014' - italiaserait : Spadea (Asl Rm1): “2.500 fragili immunizzati contro l’herpes zoster dal 2014” -

ilmessaggero.it

Lo ha dichiarato Antonietta, direttore dell'unità operativa complessa vaccinazioni dellaRoma 1.Così Antonietta, direttore Uoc Vaccinazioni dellaRm1, nel suo intervento in occasione del webinar "Vaccinazioni in ospedale rivolte a specifici gruppi a rischio: focus sulla vaccinazione ... Un'arca a impatto zero, la nuova sede di Gruppo Cap (Adnkronos) – “Dal 2014 al 30 giugno 2022 abbiamo vaccinato contro l’herpes zoster circa 2.500 soggetti fragili residenti nel territorio della Asl Rm1. Fino a dicembre 2021 avevamo a disposizione solo ...Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Vaccinare direttamente nei reparti e negli ambulatori i pazienti immunodepressi a rischio di Herpes Zoster. Per ...