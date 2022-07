Simona Ventura, dopo il lutto improvviso la drammatica confessione: “Devastata dal dolore” (Di venerdì 15 luglio 2022) La nota conduttrice televisiva si è resa autrice di una drammatica confessione a seguito della scomparsa di un personaggio famoso Nella giornata di ieri, giovedì 14 luglio, si è consumata una tragedia che in pochi avrebbero mai potuto immaginare. La morte della persona che è stata ricordata dalla Ventura è arrivata come un fulmine a ciel sereno dato che fino ad allora nessuno poteva immaginare un doloroso risvolto come questo. Stando a quanto trapelato da diverse indiscrezioni inoltre, la salute della compianta donna venuta a mancare meno di ventiquattro ore fa non sembrava destar particolari preoccupazioni. Simona Ventura (Websource)La persona che proprio ieri ha lasciato per sempre questo mondo è Ivana Trump, la quale è stata sposata con l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 15 luglio 2022) La nota conduttrice televisiva si è resa autrice di unaa seguito della scomparsa di un personaggio famoso Nella giornata di ieri, giovedì 14 luglio, si è consumata una tragedia che in pochi avrebbero mai potuto immaginare. La morte della persona che è stata ricordata dallaè arrivata come un fulmine a ciel sereno dato che fino ad allora nessuno poteva immaginare un doloroso risvolto come questo. Stando a quanto trapelato da diverse indiscrezioni inoltre, la salute della compianta donna venuta a mancare meno di ventiquattro ore fa non sembrava destar particolari preoccupazioni.(Websource)La persona che proprio ieri ha lasciato per sempre questo mondo è Ivana Trump, la quale è stata sposata con l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America ...

Pubblicità

zazoomblog : Simona Ventura sconvolta Momento drammatico arriva lo sfogo incontenibile: “Non può essere vero!” - #Simona… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Ivana Trump morta, parla l’amica Simona Ventura: “Non ha retto al dolore per Rossano Rubicondi. Il loro amore vero e impo… - 19donatella2 : RT @fraversion: Ivana Trump morta, parla l’amica Simona Ventura: “Non ha retto al dolore per Rossano Rubicondi. Il loro amore vero e import… - fraversion : Ivana Trump morta, parla l’amica Simona Ventura: “Non ha retto al dolore per Rossano Rubicondi. Il loro amore vero… - CronacaSocial : Simona Ventura torna a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice ha lanciato una… -