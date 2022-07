Neuromed-Mohre, da sigarette in gravidanza danni a cervello bebè (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’esposizione intrauterina al fumo determina una lunghissima serie di rischi: parto pretermine, basso peso alla nascita, rischi allo sviluppo dei polmoni, del sistema cardiovascolare” e anche del “cervello, con conseguenze che perdurano a lungo termine, sino alla vita adulta, come obesità, ipertensione, diabete di tipo 2, problemi comportamentali e malattie cardiache”. Lo ricordano i relatori del convegno ‘cervello sotto attacco’, organizzato da ‘Mohre X Neuromed’. Passando in rassegna i pericoli del fumo ‘in rosa’, gli esperti si sono concentrati sui possibili danni cerebrali che le sigarette accese in gravidanza possono produrre nel futuro bebè. Tra i pericoli, anche possibili ripercussioni sul quoziente d’intelligenza. Sono poco ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’esposizione intrauterina al fumo determina una lunghissima serie di rischi: parto pretermine, basso peso alla nascita, rischi allo sviluppo dei polmoni, del sistema cardiovascolare” e anche del “, con conseguenze che perdurano a lungo termine, sino alla vita adulta, come obesità, ipertensione, diabete di tipo 2, problemi comportamentali e malattie cardiache”. Lo ricordano i relatori del convegno ‘sotto attacco’, organizzato da ‘’. Passando in rassegna i pericoli del fumo ‘in rosa’, gli esperti si sono concentrati sui possibilicerebrali che leaccese inpossono produrre nel futuro. Tra i pericoli, anche possibili ripercussioni sul quoziente d’intelligenza. Sono poco ...

