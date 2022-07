Netflix: arrivano le pubblicità nell’abbonamento low-cost (Di venerdì 15 luglio 2022) Era nell’aria da diversi mesi e alla fine Netflix l’ha confermato: arriva l’abbonamento low cost della popolare piattaforma in streaming, dove la pubblicità compenserà il più basso esborso economico degli abbonati. Netflix: arriva l’abbonamento low cost con pubblicità – 15722 www.computermagazine.itCi siamo, Netflix è pronta ad aumentare ulteriormente il numero di abbonamenti per i suoi di utenti. Questa volta non siamo di fronte al solito, saltuario rincaro nel costo mensile, bensì ad una opzione che, almeno in linea teorica, dovrebbe venire incontro a chi vuole spendere il meno possibile. Parliamo dell’abbonamento low cost di Netflix, dove la pubblicità durante la visione di contenuti in streaming ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Era nell’aria da diversi mesi e alla finel’ha confermato: arriva l’abbonamento lowdella popolare piattaforma in streaming, dove lacompenserà il più basso esborso economico degli abbonati.: arriva l’abbonamento lowcon– 15722 www.computermagazine.itCi siamo,è pronta ad aumentare ulteriormente il numero di abbonamenti per i suoi di utenti. Questa volta non siamo di fronte al solito, saltuario rincaro nelo mensile, bensì ad una opzione che, almeno in linea teorica, dovrebbe venire incontro a chi vuole spendere il meno possibile. Parliamo dell’abbonamento lowdi, dove ladurante la visione di contenuti in streaming ...

