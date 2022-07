Manutenzione straordinaria ad Aranova, Severini: “Bene l’intervento su via Ovodda, ma che sia solo un inizio” (Di venerdì 15 luglio 2022) Fiumicino – “Finalmente dopo tanti, forse anche troppi anni sembra che stia per iniziare un percorso di sistemazione delle vie private, aperte al pubblico transito: siamo contenti della Manutenzione straordinaria che verrà effettuata su via Ovodda ad Aranova (leggi qui), ma nel contempo, non dimentichiamo che quasi la totalità delle vie del territorio versano in condizioni critiche“. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Il nostro auspicio – prosegue il Capogruppo – è che questo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo, con l’obiettivo di poter pian piano acquisire a patrimonio tutte le vie e rendere davvero migliore la vita dei cittadini di Aranova. Quello che dispiacerebbe di più, infatti, è se l’Amministrazione si ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022) Fiumicino – “Finalmente dopo tanti, forse anche troppi anni sembra che stia per iniziare un percorso di sistemazione delle vie private, aperte al pubblico transito: siamo contenti dellache verrà effettuata su viaad(leggi qui), ma nel contempo, non dimentichiamo che quasi la totalità delle vie del territorio versano in condizioni critiche“. Così, in una nota stampa, Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Il nostro auspicio – prosegue il Capogruppo – è che questo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo, con l’obiettivo di poter pian piano acquisire a patrimonio tutte le vie e rendere davvero migliore la vita dei cittadini di. Quello che dispiacerebbe di più, infatti, è se l’Amministrazione si ...

