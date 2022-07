Pubblicità

Luxgraph : Lega sospesa tra le urne e il bis di Draghi. Salvini: faremo ciò che serve #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Ginorossi1967 : @LaVeritaWeb @gandolag Quelli de..fin che c’è la lega no green pass... no vaccini obbligatori... no gente sospesa d… - Ilsaggiopetty : RT @dvcaradonna: #crisidigoverno chi a favore chi contro nessuno che si interroga grazie a quale legge elettorale è stato possibile mandare… - ninaeleformiche : RT @dvcaradonna: #crisidigoverno chi a favore chi contro nessuno che si interroga grazie a quale legge elettorale è stato possibile mandare… - dvcaradonna : #crisidigoverno chi a favore chi contro nessuno che si interroga grazie a quale legge elettorale è stato possibile… -

Corriere della Sera

Ci sono da portare a casa progetti importanti, anche per la: dall'Autonomia ai tanti investimenti finanziati dai fondi Ue. "La stabilità per qualsiasi Paese è fondamentale" osserva Zaia. E il ......e macchinazioni dietro le quinte che hanno lasciato l'Italia in uno stato di animazione. E ... Instabilità per l'Italia e per l'Europa ." Intanto,e Forza Italia , in una nota congiunta, ... Lega sospesa tra le urne e il bis di Draghi. Salvini: faremo ciò che serve Berlusconi spinge per un governo senza i «bastian contrari» del M5S. In campo anche i governatori del Carroccio. Zaia: stabilità cruciale ...Da un lato le prove di coalizione larghissima, dall’altro un’alleanza allo sfascio con guerre intestine agli stessi partiti. Stasera è atteso il regolamento di conti in via Bellerio, dopo la caduta de ...