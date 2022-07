Inter | Corini | 'Oggi fare il regista non è come prima L'esempio è Brozovic | guardatelo quando'

Pubblicità

Juventus News 24

... società in cui i due sono cresciuti prima di approdare nelle giovanili dell'. Esposito © ... ma su quei campi sono cresciuti anche i gemelli Filippini e Baronio,e Bonera, oltre appunto ai ...Sebastiano e Salvatore sono i fratelli Esposito , cresciuti nelle giovanili dell', oggi ... ma su quei campi sono cresciuti anche, i gemelli Filippini e Baronio,e Bonera , solo per citare ... Corini consiglia:«Con lui centrocampo simile a quello dei bei tempi» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista, Eugenio Corini (attualmente allenatore), tesse le lodi del calciatore dell'Inter, Marcelo Brozovic, che esattamente come lui in passato, ...Fabio Bergomi è intervenuto alla tv di calciomercato.it dove ha parlato del possibile approdo di Paulo Dybala all'Inter: "Ad oggi ho due fonti: una mi dice ...