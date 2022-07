Impressioni di luglio Aspettando | con ansia | quelle di settembre

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 luglio 2022) Superfluo commentare quanto è accaduto giovedì al governo, non cosi il comportamento dei personaggi e dei figuranti del dramma, tale almeno per ora, che ha caratterizzato la giornata politica. Partendo dall’azione di quell’eccipiente che come tale, non apporta miglioramenti in una preparazione e è già tanto se non la rovina, composto dai Grillini.amebe con forme umane hanno fatto qualcosa che ricorda a sufficienza il comportamento di Celestino V descritto nella Divina Commedia: “Per viltà il gran rifiuto”. Più precisamente, non hanno avuto la coerenza di votare contro e quindi sfiduciare l’esecutivo, bensì hanno abbandonato l’aula come a dire al resto della compagine che i punti in discussione non erano affar loro. Non essendo ancora appagati, sono andati alla buvette a brindare, stoltamente, azzardatamente e a dispetto di ogni canone del fair play. Con ciò ...