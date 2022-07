Formula E, il 16 e il 17 luglio si corre a New York (Di venerdì 15 luglio 2022) La Formula E torna a correre a New York con il doppio appuntamento di sabato 16 e domenica 17 luglio. Saranno le tappe numero 11 e 12 della “stagione più ricca di sempre” che si preannunciano “come una corsa a quattro sia nel Campionato del Mondo piloti che in quello a squadre – si legge nella nota dell’organizzazione – È la quinta volta che il Campionato del Mondo di Formula E corre a New York, una delle città preferite dai piloti, dalle squadre e dai tifosi. Il circuito di 2,320 km, con 14 curve, rimane invariato rispetto alla sua solita configurazione, sullo sfondo dell’iconico paesaggio urbano di Lower Manhattan e della Statua della Libertà. Il circuito si svolge attorno al Brooklyn Cruise Terminal, nel cuore del quartiere Red Hook di Brooklyn”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) LaE torna are a Newcon il doppio appuntamento di sabato 16 e domenica 17. Saranno le tappe numero 11 e 12 della “stagione più ricca di sempre” che si preannunciano “come una corsa a quattro sia nel Campionato del Mondo piloti che in quello a squadre – si legge nella nota dell’organizzazione – È la quinta volta che il Campionato del Mondo dia New, una delle città preferite dai piloti, dalle squadre e dai tifosi. Il circuito di 2,320 km, con 14 curve, rimane invariato rispetto alla sua solita configurazione, sullo sfondo dell’iconico paesaggio urbano di Lower Manhattan e della Statua della Libertà. Il circuito si svolge attorno al Brooklyn Cruise Terminal, nel cuore del quartiere Red Hook di Brooklyn”. SportFace.

