Facebook sta testando un sistema per offrire fino a 5 profili per utente

Leggi su agi

(Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Meta stala possibilità per gli utenti didi avere più: cinque in tutto, quattro più il profilo originale. L'idea è che iin più possano essere utilizzati per scopi diversi: uno per gli amici, uno per i colleghi e altri per interagire con gruppi di interesse e influencer. L'account resterà unico, ma gli utenti potranno passare da un profilo all'altro. Isaranno soggetti alle politiche di Meta e le violazioni su un profilo influenzeranno l'account nel suo insieme. Gli utenti che creanoextra non dovranno usare la loro vera identità per il loro nome visualizzato, a condizione che il profilo non violi le politiche della piattaforma. “Per aiutare le persone a personalizzare la propria esperienza in base a interessi e relazioni, ...