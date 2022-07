Elodie | una nuova fiamma per la cantante | “Sono pazza di lui”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Marracash etornati insieme? Laha rivelato dei dettagli interessanti sulla loro storia Avevano annunciato la loro rottura poco prima di Natale, in concomitanza dell’uscita di Persona, uno dei tanti capolavori del. Marracash e, a distanza di mesi sembrano aver ritrovato l’amore. Marracash e(Instagram)L’artista non ha perso occasione di essere presente in prima fila al concerto del suo ex compagno e collega allo Stupingi Soni Park di Torino, dove non è passata di certo inosservata. Si è poi lasciata andare nel corso di un’intervista, rivelando dettagli inediti sulla loro storia.su Marracash, nessuno sarà come lui Marracash (Instagram), laromana che ha conquistato tutti ...

Pubblicità

Peter Gomez nel salotto de La Confessione venerdì 15 luglio alle 22:45 sul NOVE intervista. L'artista romana ripercorrerà - inpuntata più lunga rispetto alle altre - gli episodi salienti della sua carriera. Dagli esordi come cubista e vocalist nelle discoteche, all'approdo alla ...La canzone ha un significato immenso per, tratta distor ia d'amore mai realmente terminata . 'Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per ...Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo – prosegue l’ex finalista della 15 esima edizione di Amici – Fabio tuttora è una persona molto importante per me Non sarà mai all’altezza”… Leggi ...Elodie ha confermato una volta di più il suo talento e le sue molteplici declinazioni musicali, un successo bissato subito da “Tribale”, uscito lo scorso 10 giugno. Attraverso i ricavi della vendita ...