Dalle eventuali dimissioni alle nuove Camere | ecco il timing

(Di venerdì 15 luglio 2022) In caso diirrevocabili di Draghi esciolte il 20 luglio, i cittadini potrebbero recarsi ai seggi domenica 25 settembre. Per evitare una campagna elettorale totalmente sotto gli ...

Pubblicità

benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Dalle eventuali dimissioni del premier alle nuove Camere, ecco il timing. Il voto e l'insediamento del nuovo governo sare… - telodogratis : Dalle eventuali dimissioni alle nuove Camere, il timing - Aquila6811 : RT @Agenzia_Ansa: Dalle eventuali dimissioni del premier alle nuove Camere, ecco il timing. Il voto e l'insediamento del nuovo governo sare… - Agenzia_Ansa : Dalle eventuali dimissioni del premier alle nuove Camere, ecco il timing. Il voto e l'insediamento del nuovo govern… - SegirtNews : Dalle eventuali dimissioni alle nuove Camere, il timing -

LA NAZIONE

L'articolo 61 della Costituzione stabilisce che "la prima riunione delle Camere ha luogo non oltre il ventesimo giornoelezioni". Si arriverebbe a una data tra il 15 e il 22 ottobre. Una volta ...... puoi sfruttare le app ufficiali messe a disposizioneautorità competenti: quelle che trovi elencate di seguito. Stai invece alla larga dasoluzioni non ufficiali, che potrebbero ... Ecco le “Poesie della domenica“ di Benatti Impegnati nelle operazioni di spegnimento vigili del fuoco provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia, richiesto l’intervento dei Canadair ...In caso di dimissioni irrevocabili di Draghi e Camere sciolte il 20 luglio, i cittadini potrebbero recarsi ai seggi domenica 25 settembre.