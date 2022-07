"Colpa del Pd": crisi, la fucilata dai vertici della Lega che spezza i sogni di Mattarella (Di venerdì 15 luglio 2022) La quiete dopo la tempesta. E prima della tempesta finale, che si consumerà mercoledì. Si parla della crisi di governo, delle dimissioni di Mario Draghi respinte da Sergio Mattarella, che ha convinto il premier a tentare l'ultima prova dell'aula per il 19 luglio. E ora si tratta, dietro le quinte, in un relativo silenzio. Quella quiete che però viene rotta dalle dichiarazioni degli esponenti dei partiti. E ora a far rumore, in particolare, sono le parole di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, che punta il dito contro grillini ma anche contro i democratici guidati da Enrico Letta. Poche, ma incisive, parole: "È incredibile il caos in cui l'Italia è precipitata per Colpa dei 5stelle e del Pd", ha tagliato corto. Insomma, la Lega coinvolge ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) La quiete dopo la tempesta. E primatempesta finale, che si consumerà mercoledì. Si parladi governo, delle dimissioni di Mario Draghi respinte da Sergio, che ha convinto il premier a tentare l'ultima prova dell'aula per il 19 luglio. E ora si tratta, dietro le quinte, in un relativo silenzio. Quella quiete che però viene rotta dalle dichiarazioni degli esponenti dei partiti. E ora a far rumore, in particolare, sono le parole di Andrea Crippa, vicesegretario, che punta il dito contro grillini ma anche contro i democratici guidati da Enrico Letta. Poche, ma incisive, parole: "È incredibile il caos in cui l'Italia è precipitata perdei 5stelle e del Pd", ha tagliato corto. Insomma, lacoinvolge ...

