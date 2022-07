Beyoncé aveva fatto modificare il poster di Austin Powers in Goldmember perché sembrava troppo magra (Di venerdì 15 luglio 2022) Il poster di Austin Powers in Goldmember era stato modificato su richiesta di Beyoncé perché non voleva sembrare troppo magra. Beyoncé, come ha rivelato la make up artist Kate Biscoe, aveva criticato il poster di Austin Powers in Goldmember perché appariva troppo magra. La cantante aveva solo 19 anni quando è stata coinvolta nel film con star Mike Myers e la sua reazione ha portato la produzione a compiere dei cambiamenti nelle immagini promozionali. Biscoe, intervistata da Vulture, ha ricordato quanto accaduto durante le riprese di Austin Powers in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022) Ildiinera stato modificato su richiesta dinon voleva sembrare, come ha rivelato la make up artist Kate Biscoe,criticato ildiinappariva. La cantantesolo 19 anni quando è stata coinvolta nel film con star Mike Myers e la sua reazione ha portato la produzione a compiere dei cambiamenti nelle immagini promozionali. Biscoe, intervistata da Vulture, ha ricordato quanto accaduto durante le riprese diin ...

Pubblicità

giulianabianco4 : RT @Vanya34493079: C stasera per l'anteprima Netflix Lei ce l'aveva detto che era grande fan di Beyoncè. Ma aspettiamo ancora single ladi… - positivevibonly : RT @Vanya34493079: C stasera per l'anteprima Netflix Lei ce l'aveva detto che era grande fan di Beyoncè. Ma aspettiamo ancora single ladi… - Vanya34493079 : C stasera per l'anteprima Netflix Lei ce l'aveva detto che era grande fan di Beyoncè. Ma aspettiamo ancora single… - basicadf : avevo ragione io e @ beyoncé aveva torto che bella la vita raga - Q1Z6N : “sisi era beyoncé l’ho vista aveva un abito colorato” -

Noemi: "In equilibrio dentro un hula - hoop" Beyoncé diceva di aver dato tutta se stessa e quindi di essere sicura: avrebbe vinto perché si era ... "Sono partita da una foto che mia madre aveva ritrovato in un cassetto e mi aveva girato. Quando ho ... Kendall Jenner e Devin Booker si sarebbero riavvicinati ...Il party si è tenuto negli Hamptons e vi avrebbero partecipato moltissime celebrities come Beyoncé,... Kendall Jenner - getty images Lo scorso maggio, la top model aveva portato il cestista in Italia al ... Music Fanpage diceva di aver dato tutta se stessa e quindi di essere sicura: avrebbe vinto perché si era ... "Sono partita da una foto che mia madreritrovato in un cassetto e migirato. Quando ho ......Il party si è tenuto negli Hamptons e vi avrebbero partecipato moltissime celebrities come,... Kendall Jenner - getty images Lo scorso maggio, la top modelportato il cestista in Italia al ... Beyoncé sbarca su TikTok con le reaction a Break my Soul, da oggi si potranno usare le sue canzoni