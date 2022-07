Usa, violentata a 10 anni e costretta a cambiare Stato per abortire (Di giovedì 14 luglio 2022) La bambina violentata a soli 10 anni vive in Ohio. È costretta a lasciare il suo Stato per abortire. Negli Usa adesso gli aborti sono vietati dalla sesta settimana di gravidanza. Purtroppo neanche i casi di stupro o incesto sono un’eccezione. Gershon Fuentes, 27 anni è Stato arreStato con l’accusa di avere violentato la bambina: rischia l’ergastolo. Il presidente americano Joe Biden ha detto “è stata costretta ad andare fuori dal suo Stato, fino all’Indiana, per cercare di interrompere la gravidanza e, forse, anche salvarsi la vita”. Il procuratore generale dell’Ohio ha dichiarato che il suo “cuore soffre per la bambina” e che “giustizia deve essere fatta, sono grato per il lavoro diligente del dipartimento di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) La bambinaa soli 10vive in Ohio. Èa lasciare il suoper. Negli Usa adesso gli aborti sono vietati dalla sesta settimana di gravidanza. Purtroppo neanche i casi di stupro o incesto sono un’eccezione. Gershon Fuentes, 27arrecon l’accusa di avere violentato la bambina: rischia l’ergastolo. Il presidente americano Joe Biden ha detto “è stataad andare fuori dal suo, fino all’Indiana, per cercare di interrompere la gravidanza e, forse, anche salvarsi la vita”. Il procuratore generale dell’Ohio ha dichiarato che il suo “cuore soffre per la bambina” e che “giustizia deve essere fatta, sono grato per il lavoro diligente del dipartimento di ...

