Ultime Notizie – Usa, oltre 500 donne fanno causa a Uber: "Aggredite da autisti" (Di giovedì 14 luglio 2022) oltre 500 donne hanno fatto causa a Uber affermando di essere state Aggredite da autisti del servizio di prenotazione di vetture. Nella class action, che è stata depositata al tribunale di San Francisco, il gigante del "ride-hailing" viene accusato di non aver affrontato il problema, pur essendo a conoscenza della sua portata sin dal 2014. In questi anni quindi sono aumentati i casi di aggressioni, dalle molestie fino al sequestro e allo stupro, delle passeggere, ha denunciato Slater Slater Schulman, lo studio legale che rappresenta le 550 donne che partecipano alla class action. Gli avvocati hanno fatto sapere che stanno indagando su almeno altri 150 possibili altri casi di aggressioni. Uber non ha rilasciato nessuna dichiarazione in risposta ...

