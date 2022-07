Ucraina: esperto trading, 'forte volatilità per mercato grano' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Labitalia) - Il conflitto bellico tra Russia e Ucraina, e la conseguente escalation delle tensioni geopolitiche, hanno causato ampie perturbazioni nei mercati globali delle commodities, ossia le materie prime. Quello del grano è certamente uno dei mercati che hanno subito maggiormente l'impatto della guerra, rispondendo alla situazione di crescente instabilità con fluttuazioni di prezzo molto più ampie di quanto siamo soliti osservare per questa materia prima. Di fronte a movimenti di tale entità, per chi opera nel mondo del trading tali fluttuazioni sono un'opportunità di guadagno o di perdita? “Premesso che non si tratta di speculare su un fatto drammatico come la guerra -risponde Andrea Unger, unico trader ad aver vinto quattro volte il campionato del mondo di trading nella categoria Futures e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Labitalia) - Il conflitto bellico tra Russia e, e la conseguente escalation delle tensioni geopolitiche, hanno causato ampie perturbazioni nei mercati globali delle commodities, ossia le materie prime. Quello delè certamente uno dei mercati che hanno subito maggiormente l'impatto della guerra, rispondendo alla situazione di crescente instabilità con fluttuazioni di prezzo molto più ampie di quanto siamo soliti osservare per questa materia prima. Di fronte a movimenti di tale entità, per chi opera nel mondo deltali fluttuazioni sono un'opportunità di guadagno o di perdita? “Premesso che non si tratta di speculare su un fatto drammatico come la guerra -risponde Andrea Unger, unico trader ad aver vinto quattro volte il campionato del mondo dinella categoria Futures e ...

Pubblicità

Asiablog_it : #RUSSIA ???? Sulla TV di stato russa l'esperto militare Igor Korotchenko sostiene che le regioni dell'Ucraina occupa… - Arman25037054 : Qualcuno esperto in politica estera mi può dire come mai l'Ucraina che, a quanto si dice ha messo in ginocchio l'Eu… - greenpassnews : L''esperto' dell'odio respinge la libertà di parola come un 'appello di manifestazione per l'estrema destra' -… - LatiniFrancesca : RT @RSInews: Euro, franco e dollaro alla pari - Le conseguenze macroeconomiche della guerra in Ucraina sono alla base del deprezzamento del… - Amelia02995435 : @vdk_lmn @GIOIAGlOVANNI @meltingmax @premionobbile Se hai le palle dimmi chi sei e vediamo quanto sei esperto dalla… -