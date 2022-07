Non meno di 5 funzioni nascoste con aggiornamento iOS 16 a metà luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci sono diverse funzioni che dobbiamo prendere in esame in questo momento storico, per quanto concerne l’aggiornamento iOS 16. In attesa della distribuzione del pacchetto software nella sua versione stabile e definitiva, con appuntamento fissato probabilmente entro la fine di settembre anche qui in Italia, effettivamente abbiamo elementi da aggiungere rispetto al nostro ultimo pezzo a tema. Vediamo come stanno le cose, fermo restando che nei prossimi due mesi potrebbero venire a galla ulteriori sorprese da Apple sotto questo punto di vista. Analizziamo meglio le funzioni nascoste con aggiornamento iOS 16: il punto della situazione Allo stato attuale, quali sono le funzioni nascoste che possiamo prendere in esame per il pubblico italiano, a proposito del nuovo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci sono diverseche dobbiamo prendere in esame in questo momento storico, per quanto concerne l’iOS 16. In attesa della distribuzione del pacchetto software nella sua versione stabile e definitiva, con appuntamento fissato probabilmente entro la fine di settembre anche qui in Italia, effettivamente abbiamo elementi da aggiungere rispetto al nostro ultimo pezzo a tema. Vediamo come stanno le cose, fermo restando che nei prossimi due mesi potrebbero venire a galla ulteriori sorprese da Apple sotto questo punto di vista. Analizziamo meglio leconiOS 16: il punto della situazione Allo stato attuale, quali sono leche possiamo prendere in esame per il pubblico italiano, a proposito del nuovo ...

Pubblicità

raffaellapaita : «Basta ricatti. Facciamo un Draghi Bis senza grillini. L'immagine di #Draghi, la faccia di Draghi, è un valore aggi… - DSantanche : Non sorprendono le dichiarazioni del compagno D’Alema che considera la Cina una Nazione modello. Noi ovviamente ne… - borghi_claudio : @MMedifocus @lucafrascone2 Tipo così - matteocontini2 : @mmachiavelli @MassimoLeaderPD @riotta @GP_ArieteRosso @martaottaviani @RebeccaArcesati @adolfo_urso… - and_barr : @_lubeck @gavinjones10 @CottarelliCPI Nel mondo reale, non so tu invece. Se provi a leggere con attenzione forse ne… -