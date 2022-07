Niente Valencia per Balotelli: scelta la nuova squadra (Di giovedì 14 luglio 2022) Mario Balotelli torna ad infiammare il mercato. L’attaccante aveva punzecchiato sui social i tifosi spagnoli postando su Instagram una schermata nera con un’enigmatica equazione: “Spagna+Calcio+Mario: vi piacerebbe?”. L’ex Inter e Milan infatti sembrava molto vicino al trasferimento al Valencia di Rino Gattuso. Stando a quanto riferito da Michele Criscitiello a Sportitalia questo trasferimento sarebbe saltato. Balotelli sembra vicinissimo agli svizzeri del Sion. Balotelli Valencia Sion Da ricordare che all’Adana Demirspor, Balotelli ha una clausola di risoluzione pari a 5 milioni di euro e nelle scorse settimane alcune squadre hanno sondato il terreno. Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Mariotorna ad infiammare il mercato. L’attaccante aveva punzecchiato sui social i tifosi spagnoli postando su Instagram una schermata nera con un’enigmatica equazione: “Spagna+Calcio+Mario: vi piacerebbe?”. L’ex Inter e Milan infatti sembrava molto vicino al trasferimento aldi Rino Gattuso. Stando a quanto riferito da Michele Criscitiello a Sportitalia questo trasferimento sarebbe saltato.sembra vicinissimo agli svizzeri del Sion.Sion Da ricordare che all’Adana Demirspor,ha una clausola di risoluzione pari a 5 milioni di euro e nelle scorse settimane alcune squadre hanno sondato il terreno.

