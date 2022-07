Lazio: 5 - 0 al Dekani, doppio Pedro. Out Romagnoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Al nono giorno di allenamento ad Auronzo di Cadore, nuovo test per la Lazio in amichevole e nuova vittoria convincente: oggi i giocatori di Maurizio Sarri hanno sconfitto 5 - 0 l'NK Dekani, squadra ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Al nono giorno di allenamento ad Auronzo di Cadore, nuovo test per lain amichevole e nuova vittoria convincente: oggi i giocatori di Maurizio Sarri hanno sconfitto 5 - 0 l'NK, squadra ...

Pubblicità

OfficialSSLazio : ?? Matchday! ?? NK Dekani ?? 18:00 ?? Tra meno di tre ore saremo in campo per la seconda amichevole di #Auronzo2022!… - OfficialSSLazio : ???????????????????? ?? ? La doppietta di Pedro e le reti di Immobile, Zaccagni e Basic: la Lazio vince per 5-0 contro il Deka… - LazioSpace : RT @OfficialSSLazio: ???????????????????? ?? ? La doppietta di Pedro e le reti di Immobile, Zaccagni e Basic: la Lazio vince per 5-0 contro il Dekani!… - susydigennaro : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Lazio, 5-0 al Dekani: doppietta per Pedro, out Romagnoli - sportli26181512 : La Lazio ne fa 5. Maximiano e Gila in campo, Pedro doppietta. Acerbi gioca un tempo: La Lazio ne fa 5. Maximiano e… -