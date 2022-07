Kickboxing | Alessio Zeloni non disputa la finale per il bronzo ai World Games Medaglia a Dvoracek

(Di giovedì 14 luglio 2022)non è salito sul ring perre laper ilai2022, competizione multisportiva riservata alle discipline che non sono inserite nel programma delle Olimpiadi. Il 23enne era atteso dall’incontro con il ceco Petrtra i 75 kg, ma purtroppo il match non è andato in scena e così il nostro portacolori ha concluso al quarto posto la propria avventura a Birmingham (Alabama, USA).si era distinto nella giornata di ieri, battendo prima lo sloveno Ziga Pecnik (3-0) e poi perdendo per 2-1 in semicontro l’israeliano Or Moshe in un match che il nostro portacolori avrebbe anche potuto vincere ma ha sofferto la scaltrezza del rivale, ora pronto ...

Per l'azzurro, però, la corsa verso l'oro è stata fermata dall'israeliano Or Moshe . I giudici, stavolta, sono in disaccordo, e se due rimangono sul piano dell'incertezza (5 - 6 Moshe, 11 - 10 Zeloni),... Alessio Zeloni combatterà per la medaglia di bronzo ai World Games 2022 di Birmingham, Alabama, USA. Il kickboxer italiano, in gara nei 75 kg, avrà a disposizione domani l'opportunità di tornare a cas ...