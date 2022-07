Incredibile Fabregas | lo spagnolo riparte a sorpresa dalla Serie B!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il calciomercato propone sempre strade incredibili e anche quest’anno non delude. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato L’Originale Cescè vicinissimo al Como, squadra che milita inB.Como Mercato Il centrocampista ex di Barcellona e Arsenal vestirà la maglia del Como. Un colpo completamente ache nessuno si aspettava, convinto anche da Dennis Wise, direttore sportivo del club lombardo che come Cesc vanta un passato al Chelsea. L’accordo è a un passo, conpronto a firmare un biennale con il Como.