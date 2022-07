Domenico non ce l’ha fatta, il bimbo colpito da un batterio è morto. La mamma: voglio verità e giustizia (Di giovedì 14 luglio 2022) Alla fine Domenico non ce l’ha fatta: il batterio killer ha spento la sua giovanissima vita. Il bimbo di appena quattro anni, originario di Lampedusa, che per giorni ha lottato tra la vita e la morte, si è arreso a quel male invisibile ma ferocemente insidioso e nella notte il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove era giunto in condizioni disperate da Messina. La mamma, che ieri ha gridato forte il suo dolore e la sua rabbia, oggi torna a chiedere giustizia. E verità sulla fine precoce del suo piccolo, che è convinta sia stato vittima di un caso di malasanità. Domenico non ce l’ha fatta: è morto il bambino infettato da un batterio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Alla finenon ce: ilkiller ha spento la sua giovanissima vita. Ildi appena quattro anni, originario di Lampedusa, che per giorni ha lottato tra la vita e la morte, si è arreso a quel male invisibile ma ferocemente insidioso e nella notte il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove era giunto in condizioni disperate da Messina. La, che ieri ha gridato forte il suo dolore e la sua rabbia, oggi torna a chiedere. Esulla fine precoce del suo piccolo, che è convinta sia stato vittima di un caso di malasanità.non ce: èil bambino infettato da un...

