Castellone | ' Disponibili a dare fiducia a Draghi'

Pubblicità

BimbePeppe : Castellone (M5S): 'Disponibili a dare la fiducia a Draghi'. #maratonamentana #crisidigoverno -

RaiNews

- ''Oggi abbiamo scelto un non voto sul singolo Dl Aiuti' ha detto a capogruppo al Senato dei Cinquestelle sotto torchio da Sardoni, Mentana e ...'Non siamoa concedere cambiali in bianco, le dichiarazioni di intenti non bastano', ha ... Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato Mariolina, in dichiarazione di voto sul dl ... Decreto Aiuti: il Senato conferma la fiducia al governo con 172 sì. M5S non partecipa al voto - Romano Prodi,. "mi auguro Draghi prosegua, serve continuità" - Romano Prodi,. "mi auguro Draghi prosegua, serve continuità" NordEst (Adnkronos) – L’Aula del Senato ha dato il via libera al decreto Aiuti, su cui il governo aveva posto il voto di fiducia. A favore 172 senatori, contrari 39 e 0 astenuti. I presenti in Aula er ...Potrebbe essere il giorno della verità per il Governo di Mario Draghi, dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle riguardo il voto di fiducia sul Dl Aiuti. In attesa ...