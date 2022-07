Bolelli/Fognini in semifinale a Bastad

(Di giovedì 14 luglio 2022) Simonee Fabiosi sono qualificati per le semifinali del doppio al "Nordea Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa ...

TENIPOcom : ATP 250 Bastad - Clay (Quarterfinal) S. Bolelli/F. Fognini (ITA) def. P. Carreno Busta/J. Sousa (ESP/POR) 6-4 6-1 - SpinaFan : @FiorinoLuca @SuperTennisTv Domani farete vedere Bolelli/Fognini? - Momblrestiarzio : @IlCavour Buoni risultati? Ahahaha È finalista slam è fisso nei primi 10 quando per anni abbiamo avuto Fognini, Bol… -

In semifinaledovranno vedersela con il duo formato dal serbo Nikola Cacic e dal kazako Aleksandr Nedovyesov. Simone e Fabio quest'anno hanno vinto il titolo al "500" di Rio de ...E' il caso delle piccole imprese compiute a Roma da Filippo Volandri nel 2007 e da Fabio... Filippo Volandri n.53, Potito Starace n.63, Simonen.76 e Andreas Seppi n.96. Speranze, in ...