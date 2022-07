Basket, FIBA Europe Cup 2022/2023: Brindisi sorteggiato nel girone F con il Donar Groningen (Di giovedì 14 luglio 2022) In quel di Monaco di Baviera è avvenuto il sorteggio dei gironi di FIBA Europe Cup 2022/2023. L’unica squadra italiana ai nastri di partenza è l’Happy Casa Brindisi, inserita nel girone F. I ragazzi di Vitucci sfideranno gli olandesi del Donar Groningen e due qualificate. Una sarà la sconfitta del match tra Brose Bamberg (Germania) e Norrkoping Doplhins (Svezia) o Budivelnyk (Ucraina). L’altra sarà invece la vincente del torneo di qualificazione B, che vede protagoniste Kapfenberg Bulls (Austria), SCMU Craiova (Romania), CBET Jonava (Lituania), Sigal Prishtina (Kosovo), Kalve/Cramo (Estonia) e KK Cedevita Junior (Croazia). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) In quel di Monaco di Baviera è avvenuto il sorteggio dei gironi diCup. L’unica squadra italiana ai nastri di partenza è l’Happy Casa, inserita nelF. I ragazzi di Vitucci sfideranno gli olandesi dele due qualificate. Una sarà la sconfitta del match tra Brose Bamberg (Germania) e Norrkoping Doplhins (Svezia) o Budivelnyk (Ucraina). L’altra sarà invece la vincente del torneo di qualificazione B, che vede protagoniste Kapfenberg Bulls (Austria), SCMU Craiova (Romania), CBET Jonava (Lituania), Sigal Prishtina (Kosovo), Kalve/Cramo (Estonia) e KK Cedevita Junior (Croazia). SportFace.

