Atletica, Mondiali 2022: i grandi assenti dell'Italia. Spiccano Palmisano, Battocletti, Weir e Sibilio (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Italia si presenta un po' incerottata ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Marcell Jacobs ha dovuto fare i conti con l'infortunio al bicipite sinistro e con un fastidio al gluteo, Gianmarco Tamberi sta riscontrando delle criticità con la gamba di stacco e tanti azzurri non sono nemmeno riusciti a presentarsi a Eugene a causa di problemi fisici. Spicca su tutte l'assenza di Antonella Palmisano, Campionessa Olimpica della 20 km di marcia che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un'infiammazione all'anca sinistra, tra la testa del femore e l'acetabolo, l'incavo laterale dell'osso iliaco. Atletica, Mondiali 2022: le speranze di medaglia dell'Italia. Jacobs, Tamberi e Stano ci riprovano. Fantini e Vallortigara outsider Ha dovuto rinunciare alla ...

