Antico Tiro a Volo | Stefanini passa ai quarti

(Di giovedì 14 luglio 2022) La 24enne toscana è l'unica azzurra ancora in corsa all'ITF da 60mila dollari disputato nel club capitolino. Chiaro l'obiettivo di Lucrezia: “Voglio entrare in top 100 WTA”

È Lucrezia Stefanini l'ultima italiana rimasta in gara all' ATV Tennis Open . Sul Centrale del Circoloa Volo la toscana classe '98 ha demolito la russa Anastasia Tikhonova con un netto 6 - 1 6 - 1 in appena 67 minuti di gioco. Brillante e concreta, la numero 179 del mondo accede così ai ...C'è una nuova stellina nel tennis italiano. Dopo 2 ore e 47 minuti di battaglia sul Centrale del Circoloa Volo, Diletta Cherubini si è imposta su Matilde Paoletti con lo score di 5 - 7 6 - 3 6 - 1, superando il primo turno dell' ATV Tennis Open . Nata a Firenze il 9 maggio 2002, il talento ...È Lucrezia Stefanini l’ultima italiana rimasta in gara all’ATV Tennis Open del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma ...Il Circolo Antico Tiro a Volo di Roma scopre una nuova stella nel firmamento del tennis italiano: il suo nome è Diletta Cherubini e, al termine di oltre due ore e mezza di battaglia, ha avuto la megli ...