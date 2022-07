Alimentazione in estate: una spesa più sana e più adatta alle alte temperature da mettere nel carrello (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Alimentazione in estate cambia e l’esigenza primaria di quando si va a fare la spesa è solo una: fare il pieno di energie e di liquidi persi durante le giornate calde. E il carrello si adatta alle nuove esigenze con frutta e verdura ricchissime di acqua, tre su tutte cetrioli, meloni e angurie, e cereali integrali per gustosissime insalate fredde. Lo sfizio da serate estive? Il gelato, da mangiare anche due volte alla settimana, come consiglia l’esperta. Alimentazione estiva: la spesa sana contro il caldo guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 luglio 2022) L’incambia e l’esigenza primaria di quando si va a fare laè solo una: fare il pieno di energie e di liquidi persi durante le giornate calde. E ilsinuove esigenze con frutta e verdura ricchissime di acqua, tre su tutte cetrioli, meloni e angurie, e cereali integrali per gustosissime insalate fredde. Lo sfizio da serate estive? Il gelato, da mangiare anche due volte alla settimana, come consiglia l’esperta.estiva: lacontro il caldo guarda le foto ...

