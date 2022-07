AEW: Polverizzati in 19 minuti i biglietti in vendita per All Out 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Se la WWE ha celebrato negli ultimi giorni il quasi definitivo sold out di SummerSlam, la AEW non è da meno e come sempre riesce a sorprendere per la rapidità con cui vengono venduti i biglietti dei suoi eventi principali. Secondo il profilo Twitter PWTix, infatti, i biglietti singoli in vendita per All Out messi in vendita oggi sono andati tutti venduti in circa 18 minuti. Si tratta di un’ampia percentuale dei biglietti totali, ma non di tutti quanti. Molti dei biglietti disponibili, infatti, sono parte di pacchetti con anche gli spettacoli dei giorni precedenti (Dynamite del mercoledì e Rampage del venerdì), che si terranno tutti alla NOW Arena di Hoffman Estates, nell’Illinois, un sobborgo nord-occidentale a 25 miglia da Chicago. La strategia della AEW ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 14 luglio 2022) Se la WWE ha celebrato negli ultimi giorni il quasi definitivo sold out di SummerSlam, la AEW non è da meno e come sempre riesce a sorprendere per la rapidità con cui vengono venduti idei suoi eventi principali. Secondo il profilo Twitter PWTix, infatti, isingoli inper All Out messi inoggi sono andati tutti venduti in circa 18. Si tratta di un’ampia percentuale deitotali, ma non di tutti quanti. Molti deidisponibili, infatti, sono parte di pacchetti con anche gli spettacoli dei giorni precedenti (Dynamite del mercoledì e Rampage del venerdì), che si terranno tutti alla NOW Arena di Hoffman Estates, nell’Illinois, un sobborgo nord-occidentale a 25 miglia da Chicago. La strategia della AEW ...

